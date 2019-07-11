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Мужа обвиненной в госизмене эксперта фонда Горчакова арестовали по той же статье

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы арестовал мужа жительницы Калининграда, независимого эксперта Клуба друзей Фонда Горчакова Антонины Зиминой, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ксения Первовласенко.

По ее словам, 10 июля суд принял решение об аресте Константина Антонца на 1 месяц 24 суток - до 3 сентября. Антонец был задержан сотрудниками ФСБ накануне.

Обоим супругам инкриминируется статья 275 УК РФ (государственная измена). В суде не стали разглашать детали заседания, уточнив, что оно прошло в закрытом режиме, так как материалы дела содержат гриф "секретно".

Отец Зиминой Константин сообщил "Интерфаксу", что его зять с утра 10 июля находится у следователя. "Со мной связался следователь ФСБ, он передал трубку зятю, который сказал, что он задержан, что дело сфабриковано, также сказал, что адвокатов нанимать не надо", - отметил Зимин. По его словам, Антонец не уточнил, что именно ему вменяют.

Независимого эксперта Клуба друзей Фонда Горчакова Зимину арестовали чуть больше года назад - 4 июля 2018 года. Она заявила, что не понимает причину своего задержания и не признает вину. По ее словам, доказательствами по делу о госизмене стали ее свадебные фотографии.

Антонина Зимина Константин Антонец

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