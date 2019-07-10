ФСБ задержала мужа эксперта фонда Горчакова, которую обвиняют в госизмене
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа, рассказал "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
"Ко мне обратился отец Зиминой и сообщил, что сегодня в девять утра сотрудниками ФСБ был задержан ее муж Константин Антонец", - сказал Еникеев.
По словам Еникеева, отец Зиминой считает, что ее муж был задержан в рамках ее уголовного дела.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
Антонину Зимину арестовали 4 июля прошлого года. Женщина не понимает, за что ее задержали, и утверждает, что доказательствами по ее уголовному делу стали ее свадебные фотографии.
Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении РФ.