ФСБ задержала мужа эксперта фонда Горчакова, которую обвиняют в госизмене

Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа, рассказал "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

"Ко мне обратился отец Зиминой и сообщил, что сегодня в девять утра сотрудниками ФСБ был задержан ее муж Константин Антонец", - сказал Еникеев.

По словам Еникеева, отец Зиминой считает, что ее муж был задержан в рамках ее уголовного дела.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Антонину Зимину арестовали 4 июля прошлого года. Женщина не понимает, за что ее задержали, и утверждает, что доказательствами по ее уголовному делу стали ее свадебные фотографии.

Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении РФ.