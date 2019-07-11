В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских

Подозреваемых в деле нет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать. Дело завели по статье о похищении человека, подозреваемых в нем нет, заявили в пресс-службе регионального управления СКР.

Идрис Садыков - житель Нурсултанского района республики. Его адвокат Андрей Сучков с его слов сообщил, что его удерживали в рабстве с 8 по 28 мая.

По словам Садыкова, он был в гостях у соседа, когда туда ворвались два брата-полицейских и обвинили его в ограблении магазина. После этого они отправили его на ферму и заставляли там выполнять различные работы.

Сестра Садыкова начала его разыскивать и подняла шум, добавил Сучков. Он предположил, что похитители об этом узнали и поэтому отправили его забрать заявление о розыске. Ему велели объяснить, будто бы он был на "шабашке" и волноваться за него нет оснований.

Садыков утверждает, что полицейские после отзыва заявления и спада шумихи велели ему вернуться на ферму. По словам адвоката, его клиент возвращаться туда не будет и планирует добиваться привлечения их к ответственности.

Сам Садыков в интервью "Вечерней Казани" назвал имена похитителей. Он рассказал, что ферма, куда его вывезли, находится в соседнем Аксубаевском районе. Там его заставляли работать с 4 утра до 11 вечера - ухаживать за пятью быками и четырьмя коровами, кормили, но били за неповиновение, утверждал он. По его словам, за отказ чистить туалет ему обварили руки кипятком, следы ожогов остались до сих пор. После освобождения он пожаловался главе Чулпановского сельского поселения, но тот не принял никаких мер. Сестра Садыкова увезла его в Алметьевск, где он сейчас работает.

"Они сразу предупредили меня, что я не первый и не последний, кого они насильно заставили работать на отцовской ферме", - заявил Сакдыков про похитителей.