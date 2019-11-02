Работорговцы из Кувейта продавали женщин через Instagram

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кувейте работорговцы размещали в приложениях от Google и Apple, в том числе в Instagram, объявления о продаже женщин в качестве прислуги, власти страны потребовали их удалить, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, для продвижения объявлений в инстаграме работорговцы использовали хэштеги, например, maids for sale ("служанки на продажу").

После выхода расследования "Би-би-си" власти Кувейта потребовали от работорговцев удалить эти аккаунты, а также заставили их подписать юридическое обязательство больше не заниматься торговлей людьми.

В Instagram в свою очередь заявили, что удалили все объявления о продаже рабов как в инстаграме, так и в фейсбуке. Кроме того, в компании пообещали предотвращать подобные случаи в будущем.