Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд в четверг отклонил жалобу защиты на отказ в условно-досрочном освобождении осужденному за организацию убийства Анны Политковской бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павлюченкову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В мае Московский районный суд Рязани отказал осужденному на 11 лет Павлюченкову в УДО. Таким образом, теперь это решение вступило в законную силу.

Адвокат Павлюченкова направил в суд ходатайство об УДО в феврале 2019 года. Павлюченков имел право на условно-досрочное освобождение, поскольку провел в заключении более двух третей (7,5 лет) назначенного судом срока (с момента задержания и ареста в августе 2011 года).

Адвокат также утверждал, что Павлюченков болен. Однако комиссия ФСИН и регионального омбудсмена выяснила, что осужденный получает всю необходимую медпомощь.

Осужденные за убийство

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. Основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

Обвинение по этому делу в октябре 2011 года было предъявлено Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство Политковской. Гайтукаев и Хаджикурбанов организовали это преступления, Махмудовы следили за журналисткой, а Рустам Махмудов совершил убийство.

По версии СКР, Павлюченков по заказу Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение $150 тыс.

Мосгорсуд в конце 2012 года приговорил экс-начальника оперативного подразделения столичного главка МВД Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Гайтукаеву и Рустаму Махмудову пожизненные сроки, Ибрагиму Махмудову - 12 лет, Джабраилу Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода), бывшему полицейскому Хаджикурбанову - 20 лет колонии строгого режима. Заказчика убийства так и не был установлен.