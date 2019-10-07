Адвокат семьи Политковской рассказал о замершем расследовании ее убийства

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве Анны Политковской не нашло заказчиков преступления, оно "спит", дело переходит от одного следователя к другому и "единственное, что они делают, - это продлевают сроки следствия", сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая.

В последний раз следствие контактировало с потерпевшими весной 2019 года, когда семья журналистки подала ходатайство о допросе эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Его с тех пор не допросили, отметила адвокат. Она напомнила, что по одной из версий Закаев и Борис Березовский могли быть причастны к организации убийства.

"Но потерпевшие с этой версией не согласны, а о других нам не известно", - отметила Ставицкая.

Официальными комментариями Следственного комитета России "Интерфакс" не располагает.

Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Следствие считает, что ее убили за журналистскую деятельность. Одним их участников убийства был признан бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, в декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Он признал вину и пошел на сделку со следствием.

Еще пятеро фигурантов дела - Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов -в июне 2014 года были признаны исполнителями этого преступления и получили реальные сроки. Следствие считает, что Павлюченков приобрел для них оружие и сообщил Хаджикурбанову адрес журналистки и рассказал о маршрутах ее передвижения.

Заказчиков убийства следствие не установило. Павлюченков называл заказчиками Березовского и Закаева, но информацию об их причастности к преступлению узнал не от них, а от другого человека. Березовский и Закаев эту версию отвергали. Весной 2019 года по ходатайству защиты семьи журналистки следствие приобщило к делу адвокатский опрос Закаева, проведенный в Лондоне, в котором он заявил о непричастности к убийству.

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