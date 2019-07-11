Избирком Екатеринбурга отказал в референдуме о статусе сквера, где планировали строить храм

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский избирком во второй раз отказал инициативной группе в проведении референдума об определении земельного статуса в сквере на Октябрьской площади, где планировали строить храм Святой Екатерины, сообщил "Интерфаксу" один из авторов ходатайства Алексей Антонов.

"В адресе одного из подписантов была допущена ошибка. Формально причина для отказа есть. Но при наличии доброй воли избирком мог бы об этом предупредить", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что общественники вновь подадут ходатайство о проведении референдума, так как юридически проблема сквера не решена.

"Фактически забор убрали, огласили решение патриарха и главы Екатеринбурга о том, что строить храм святой Екатерины в сквере не будут, но юридических шагов принято не было. Юридически территория относится к землям религиозного назначения, и в любой момент на ней может возникнуть религиозный объект, возможно, не такой мощный", - сказал Антонов.

Протесты из-за храма

Как сообщалось, 11 июня общественники предложили вынести на референдум вопрос об определении статуса земельного участка в сквере у Драмтеатра, на котором собирались строить храм. Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. Позднее местная епархия отказалась от этих планов, но земля в "общее пользование" не возвращена.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 подверглись административному аресту.

Позднее власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.