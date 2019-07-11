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Избирком Екатеринбурга отказал в референдуме о статусе сквера, где планировали строить храм

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский избирком во второй раз отказал инициативной группе в проведении референдума об определении земельного статуса в сквере на Октябрьской площади, где планировали строить храм Святой Екатерины, сообщил "Интерфаксу" один из авторов ходатайства Алексей Антонов.

"В адресе одного из подписантов была допущена ошибка. Формально причина для отказа есть. Но при наличии доброй воли избирком мог бы об этом предупредить", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что общественники вновь подадут ходатайство о проведении референдума, так как юридически проблема сквера не решена.

"Фактически забор убрали, огласили решение патриарха и главы Екатеринбурга о том, что строить храм святой Екатерины в сквере не будут, но юридических шагов принято не было. Юридически территория относится к землям религиозного назначения, и в любой момент на ней может возникнуть религиозный объект, возможно, не такой мощный", - сказал Антонов.

Протесты из-за храма

Как сообщалось, 11 июня общественники предложили вынести на референдум вопрос об определении статуса земельного участка в сквере у Драмтеатра, на котором собирались строить храм. Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. Позднее местная епархия отказалась от этих планов, но земля в "общее пользование" не возвращена.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 подверглись административному аресту.

Позднее власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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