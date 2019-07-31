Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в референдуме о сквере, где собирались строить храм

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Екатеринбурга в среду в третий раз отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума об определении статуса земли в сквере на Октябрьской площади, где планировали строить храм Святой Екатерины, сообщается на сайте горизбиркома.

Как сообщалось, избирком Екатеринбурга уже дважды отказывал инициативной группе в проведении референдума об определении статуса земельного участка в сквере у Драмтеатра, где предполагалось возведение храма. Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. Позднее местная епархия отказалась от планов о храме, но земля в "общее пользование" так и не была возвращена.

Причиной отказа избиркома назывались ошибки в документах, и 17 июля инициативная группа в третий раз подала заявку на проведение референдума.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 отбывали административный арест.

Позднее власти Екатеринбурга согласились провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.