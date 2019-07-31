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Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в референдуме о сквере, где собирались строить храм

Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в референдуме о сквере, где собирались строить храм
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Екатеринбурга в среду в третий раз отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума об определении статуса земли в сквере на Октябрьской площади, где планировали строить храм Святой Екатерины, сообщается на сайте горизбиркома.

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Как сообщалось, избирком Екатеринбурга уже дважды отказывал инициативной группе в проведении референдума об определении статуса земельного участка в сквере у Драмтеатра, где предполагалось возведение храма. Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. Позднее местная епархия отказалась от планов о храме, но земля в "общее пользование" так и не была возвращена.

Причиной отказа избиркома назывались ошибки в документах, и 17 июля инициативная группа в третий раз подала заявку на проведение референдума.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 отбывали административный арест.

Позднее власти Екатеринбурга согласились провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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