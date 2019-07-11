Yota устранила неполадки в работе сети

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ООО "Скартел", работающее под брендом Yota, устранило сбои в работе сети.

В пресс-службе оператора уточнили, что неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении.

Ранее днем абоненты оператора жаловались на затруднения с доступом в интернет. В компании отмечали, что проблема коснулась абонентов столичного региона. Согласно данным портала Downdetector, сбои начались примерно в 15:00.

ООО "Скартел" является дочерней компанией ПАО "Мегафон" и работает по модели виртуального оператора связи на сетях оператора.