Генпрокуратура признала нежелательной канадскую организацию "Всемирный конгресс украинцев"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ решила признать нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада). Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Генпрокуратура усмотрела в работе этой организации "угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Информация о принятом решении направлена в Минюст России. Он внесет сведения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Согласно открытым источникам, Организация была создана в 1967 году в Нью-Йорке под названием The World Congress of Free Ukrainians. Ядро руководства организации составили сторонники Андрея Мельника.

В 1993 году организация сменила название на "Всемирный конгресс украинцев".

В 2014-2015 годах на выборах президента и Верховной рады Украины ВКУ организовывал международные миссии наблюдателей.

Летом 2015 года в России Всемирный конгресс украинцев вошел в "патриотический стоп-лист". Он был разработан в Совете Федерации в связи с Федеральным законом № 272-ФЗ от 28 декабря 2012 года.