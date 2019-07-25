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Американский Атлантический совет признан в России нежелательной организацией

Американский Атлантический совет признан в России нежелательной организацией
Заседание Североатлантического совета (НАТО) в Вашингтоне. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Атлантический совет (Atlantic council of the United States).

По данным Генпрокуратуры, ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Согласно открытым источникам, Атлантический совет является аналитическим центром, основанным в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Организация является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия.

Председателем организации до 2018 года являлся посол США в России Джон Хантсман.

Генеральная прокуратура Атлантический совет

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