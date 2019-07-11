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Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Путин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского на пост.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. В ходе разговора стороны договорились продолжать эту работу на уровне экспертов.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

8 июля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести в Минске переговоры о ситуации в Донбассе. Оно было размещено в фейсбуке политика.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии - ИФ) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал тогда Зеленский.

Владимир Путин Украина Владимир Зеленский

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