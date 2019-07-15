Лефортовский суд в среду рассмотрит ходатайства о продлении ареста 24 украинским морякам

Следствие просило продлить им меру пресечения до 24 и 26 октября

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следствие попросило продлить арест 24 украинским морякам, которых арестовали после столкновения в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до 24 и 26 октября. Лефортовский суд рассмотрит эти ходатайства 17 июля в течение дня, сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

25 ноября 2018 года российские пограничники таранили, обстреливали и задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМФ Украины - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые следовали из Одессы в Мариуполь. Находившихся на них 24 моряков доставили в Крым, арестовали по обвинению в нарушении российской границы, и перевели в московское СИЗО "Лефортово".

В Киеве заявляют, что корабли были атакованы в нейтральных водах, и требуют, чтобы арестованных моряков признали военнопленными и с ними обращались в соответствии с международными нормами.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков и их корабли на родину в порядке обеспечительных мер. В Москве на это заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража, и моряков не освободили.

9 июля следствие ФСБ предъявило окончательное обвинение всем морякам. В ближайшее время они начнут изучать материалы дела.

По делу проходят командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.