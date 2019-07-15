Поиск

Лефортовский суд в среду рассмотрит ходатайства о продлении ареста 24 украинским морякам

Следствие просило продлить им меру пресечения до 24 и 26 октября

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следствие попросило продлить арест 24 украинским морякам, которых арестовали после столкновения в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до 24 и 26 октября. Лефортовский суд рассмотрит эти ходатайства 17 июля в течение дня, сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

25 ноября 2018 года российские пограничники таранили, обстреливали и задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМФ Украины - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые следовали из Одессы в Мариуполь. Находившихся на них 24 моряков доставили в Крым, арестовали по обвинению в нарушении российской границы, и перевели в московское СИЗО "Лефортово".

В Киеве заявляют, что корабли были атакованы в нейтральных водах, и требуют, чтобы арестованных моряков признали военнопленными и с ними обращались в соответствии с международными нормами.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков и их корабли на родину в порядке обеспечительных мер. В Москве на это заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража, и моряков не освободили.

9 июля следствие ФСБ предъявило окончательное обвинение всем морякам. В ближайшее время они начнут изучать материалы дела.

По делу проходят командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Керченский пролив Украина Лефортовский суд Лефортово

Новости по теме

Новости

Новым фигурантом дела о госизмене в ЦНИИМаш стал специалист по защите от астероидов

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Орешкин чуть не пробил колесо на автопробеге по трассе М-7

Орешкин чуть не пробил колесо на автопробеге по трассе М-7

"Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы "Везет"

Следствие попросило арестовать задержанного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова

Следствие попросило арестовать задержанного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова

Гидрометцентр возглавил бывший начальник "Центрального телеграфа"

Самолет "Ямала" экстренно вернулся в "Пулково" из-за треснувшего стекла

Правительство предложит ввести новый выходной

Правительство предложит ввести новый выходной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');