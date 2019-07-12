Десять человек погибли в Туве при попытке переехать реку на УАЗе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Десять человек погибли в Туве в опрокинувшемся в реку УАЗе, сообщили в пятницу в местной управлении МВД.

Авария произошла в Бай-Тайгинском районе на западе республики. Как рассказал местный житель, позвонивший в полицию, машина перевернулась, пытаясь вброд пересечь реку Шуй (по сведениям МЧС - реку Ак).

На месте аварии нашли тела десяти погибших, шестеро из них - дети.

Источник в органах здравоохранения Тувы рассказал "Интерфаксу", что в УАЗе были две семьи, которые ехали на отдых к целебному источнику на Соленой речке. Позже эту иноформацию подтвердили власти региона.

Аржаан Дустуг-Хем, более известный как Соленая речка, - популярное в Туве место отдыха, где расположено множество лечебных источников. Попасть туда можно только на УАЗах через реку Шуй, а далее - около шести км ехать на лошадях либо пешком.