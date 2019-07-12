При попытке пересечь реку на УАЗе в Туве погибли семь детей и двое взрослых

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, семь детей и двое взрослых стали жертвами аварии с УАЗом, который пытался пересечь вброд реку в Туве, еще один взрослый числится пропавшим без вести, сообщил "Интерфаксу" источник в Минздраве республики.

Согласно докладу Бай-Тайгинской больницы, в ДТП в Одуруге попали 12 человек. Из них выжили только двое мужчин, еще один пропал без вести.

В пресс-службе СКР по региону подтвердили гибель семи детей и двух женщин, их тела уже достали из реки. "Еще один мужчина - водитель - пропал без вести. Предположительно, его унесло течением", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось о гибели шести детей и четырех взрослых.

12 июля в Бай-Тайгинском района при попытке переехать вброд реку Шуй перевернулась машина УАЗ, в которой находились две семьи с детьми. Они ехали на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками.