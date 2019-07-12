Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Следствие полагает, что он и замначальника района управления по оперативной работе Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения получили больше 1,5 млн рублей от представителя частной компании. Он дал им взятку, чтобы они обеспечили беспрепятственное продвижение поездов этой компании, сообщили в СКР.

Топ-менеджера задержали 11 июля. В тот же день у него дома и на работе прошли обыски.

В СК имя задержанного не назвали. По данным источника "Интерфакса", это Алексей Черняев. На сайте СКЖД в перечне руководителей филиала его имени нет.