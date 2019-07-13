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Первый замначальника Северо-Кавказской железной дороги арестован по делу о взятке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в субботу заключил под стражу на два месяца первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"), который стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчина был задержан 11 июля. В его доме и служебном кабинете проведены обыски.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другим работником СКЖД получили взятку в 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за беспрепятственное продвижение составов поездов организации. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Информированный источник сообщал агентству, что речь идет о первом заместителе начальника СКЖД Алексее Черняеве.

Ростов-на-Дону

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