Поиск

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщило, что в лагере выявлены нарушения санитарных правил к приготовлению и хранению продуктов, дезинфекционному режиму, содержанию помещений пищеблока.

Как сообщалось, накануне в инфекционную больницу с симптомами отравления доставлены 15 детей, отдыхавшие в лагере "Юнга" в пригороде Владивостока.

На этой неделе это уже вторая вспышка кишечной инфекции в детском лагере в Приморье. Ранее из лагеря "Юный рыбак" в поселке Преображение были госпитализированы 67 детей, все они уже выписаны из больницы.

Приморье

Новости по теме

Новости

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении племянницы

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

"Сибирские Мальдивы" защитят от любителей селфи

"Сибирские Мальдивы" защитят от любителей селфи

Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке

Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест

Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

При попытке пересечь реку на УАЗе в Туве погибли семь детей и двое взрослых

В Москве вынесли приговор по делу о подготовке теракта в "Сапсане"

В Москве вынесли приговор по делу о подготовке теракта в "Сапсане"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');