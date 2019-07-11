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Все заразившиеся кишечной инфекцией в приморском лагере дети выписаны из больницы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Врачи выписали из больницы всех детей, госпитализированных из-за вспышки кишечной инфекции в лагере "Юный рыбак" в поселке Преображение в Приморье, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации региона.

"Все дети выписаны из больницы", - сказал собеседник агентства.

Ранее Следственное управление СКР по региону сообщало о госпитализации из лагеря 67 детей. Им поставили диагноз "острая кишечная инфекция". По данным краевого управления Роспотребнадзора, госпитализированы были 20 детей.

Впоследствии Роспотребнадзор временно запретил работу детского лагеря из-за нарушения санитарных норм.

Приморье Юный рыбак

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