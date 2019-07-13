В Якутии мужчина убил росгвардейца и совершил суицид

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы жителя города Среднеколымска по сотрудникам полиции, при которой погиб один человек, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

По информации следственных органов, получивший ранения помощник оперативного дежурного госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

12 июля около 23 часов в дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от местной жительницы о семейном скандале с мужем.

На место происшествия выехали помощник оперативного дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии. После прибытия их к дому, супруг женщины из окна открыл огонь из карабина "Тигр" по патрульной автомашине. От полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте, помощник оперативного дежурного получил ранения.

Сам нападавший совершил акт суицида.