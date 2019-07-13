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В Якутии мужчина убил росгвардейца и совершил суицид

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы жителя города Среднеколымска по сотрудникам полиции, при которой погиб один человек, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

По информации следственных органов, получивший ранения помощник оперативного дежурного госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

12 июля около 23 часов в дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от местной жительницы о семейном скандале с мужем.

На место происшествия выехали помощник оперативного дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии. После прибытия их к дому, супруг женщины из окна открыл огонь из карабина "Тигр" по патрульной автомашине. От полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте, помощник оперативного дежурного получил ранения.

Сам нападавший совершил акт суицида.

Якутия

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