В Центре имени Хруничева сообщили, что пуск "Протон-М" состоится днем

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия подтвердила готовность ракеты-носителя "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" к пуску с космодрома Байконур в субботу, сообщает производитель ракеты - Центр имени Хруничева.

"Сегодня утром на космодроме Байконур состоялось совещание государственной комиссии, которая рассмотрела доклад технического руководства по результатам предстартовой подготовки и устранению выявленного замечания к одной из систем ракеты-носителя "Протон-М". По итогам совещания принято решение о готовности "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному на сегодня, 13 июля, в 15:31 по Москве", - говорится в сообщении Центра.

Роскосмос также подтвердил готовность к пуску ракеты "Протон-М". "Принято решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 по Москве 13 июля", - говорится в записи в твиттере корпорации.

Таким образом, это будет третья попытка запустить космическую обсерваторию в космос.

Первоначально "Спектр-РГ" предполагалось запустить в космос 21 июня, однако пуск был перенесен на второе стартовое окно. Причиной переноса стали проблемы с одним из источников тока на самом телескопе. Как заявляли в "Роскосмосе", неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.

Для устранения неисправности "Протон-М" пришлось снять со стартового комплекса. После устранения неисправности в "Спектре-РГ", во вторник "Протон-М" был снова доставлен на стартовый комплекс площадки 81 космодрома "Байконур" и установлен на пусковую установку.

Пуск "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и орбитальной обсерваторией планировался на пятницу в 15:31 по Москве.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Как ранее заявлял академик Рашид Сюняев, с помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.