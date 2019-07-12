Запуск "Протона-М" снова отложили из-за неполадок в ракете

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Запуск "Протона-М", который должен доставить на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ", перенесли на субботу из-за проблем с ракетой-носителем, сообщил в пятницу "Роскосмос".

Это уже второй перенос старта. Изначально запуск был запланирован на 21 июня, однако потом его отложили до 12 июля. Тогда сообщалось, что в ракете обнаружены неполадки, однако "Роскосмос" рассчитывал, что их быстро устранят. Сообщалось также и о проблемах с самим телескопом "Спектр-РГ".

Для устранения неисправности "Протон-М" пришлось снимать со стартового комплекса; во вторник ракету вернули туда.

В эту пятницу старт вновь перенесли для того, чтобы получить от московского завода-изготовителя "Протона-М" "экспериментальное подтверждение" того, что замечания к одной из систем ракеты-носителя устранены.

После этого - в субботу утром - будет принято окончательное решение о возможности пуска.

В "Роскосмосе" отметили, что госкомиссия, обсуждавшая этот вопрос в ночь с четверга на пятницу, работала на "Байконуре" до 4:00 утра по московскому времени (6:00 по местному).