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Запуск "Протона-М" снова отложили из-за неполадок в ракете

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Запуск "Протона-М", который должен доставить на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ", перенесли на субботу из-за проблем с ракетой-носителем, сообщил в пятницу "Роскосмос".

Это уже второй перенос старта. Изначально запуск был запланирован на 21 июня, однако потом его отложили до 12 июля. Тогда сообщалось, что в ракете обнаружены неполадки, однако "Роскосмос" рассчитывал, что их быстро устранят. Сообщалось также и о проблемах с самим телескопом "Спектр-РГ".

Для устранения неисправности "Протон-М" пришлось снимать со стартового комплекса; во вторник ракету вернули туда.

В эту пятницу старт вновь перенесли для того, чтобы получить от московского завода-изготовителя "Протона-М" "экспериментальное подтверждение" того, что замечания к одной из систем ракеты-носителя устранены.

После этого - в субботу утром - будет принято окончательное решение о возможности пуска.

В "Роскосмосе" отметили, что госкомиссия, обсуждавшая этот вопрос в ночь с четверга на пятницу, работала на "Байконуре" до 4:00 утра по московскому времени (6:00 по местному).

Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

С помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.

Протон-М Роскосмос

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