Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров дошел до Красноярска через тысячи километров, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого главного управления МЧС в субботу.

Представитель пресс-службы сообщил, что дым принесло ветром. Неблагоприятная ситуация может сохраняться в течение нескольких дней.

Он подчеркнул, что вблизи населенных пунктов возгораний нет.

По данным ведомства, в задымленных городах и районах ПДК не превышен.

На данный момент на территории Красноярского края действует 85 лесных пожаров. Прогнозируется пожарная опасность первого и второго, а местами - третьего класса. Чрезвычайная опасность пятого класса прогнозируется на территории Кежемского и на юго-востоке Эвенкийского районов.

По данным космического мониторинга, накануне на территории Красноярского края в четырех муниципальных районах обнаружено 217 термически активных точек: в Богучанском, Кежемском, Эвенкийском районах края.

Ведомство рекомендует не выходить без особой нужды на улицу, пить больше воды, носить продуваемую одежду, не надевать галстуки и не затягивать пояса и ремни.

Накануне краевое управление МЧС предупреждало о жаркой погоде.