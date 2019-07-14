В Красноярске зафиксировано превышение вредных примесей в воздухе из-за лесных пожаров

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение норм содержания вредных примесей в воздухе Красноярска из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

В сообщении отмечается, что гигиенический норматив по содержанию взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышен в 1,6 раза. Эти частицы могут представлять собой токсичные соединения, а также адсорбировать на своей поверхности другие токсичные вещества. Исследования показывают, что они негативно влияют на органы дыхательной системы.

Содержание других вредных веществ в воздухе остается в пределах нормы, добавили в ведомстве.

Ранее пресс-служба главного управления МЧС по краю сообщала, что дым принесло в Красноярск ветром от очагов пожаров, находящихся за тысячи километров от города. Задымление в Красноярске может сохраняться еще несколько дней.