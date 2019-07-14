Из лагеря под Улан-Удэ эвакуировали 181 ребенка из-за подступающего лесного пожара

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью эвакуировали детский оздоровительный лагерь "Здоровье" возле бурятской деревни Сотниково Иволгинского района Бурятии, недалеко от Улан-Удэ, сообщили агентству "Интерфакс" в районной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) в воскресенье.

Дежурный рассказал агентству, что из лагеря вывезен 181 ребенок. Детей разместили в школе поселка Сотниково. Лес горит на расстоянии одного километра от лагеря, пока распространение огня не удается остановить.

По словам собеседника агентства, на месте работают 18 лесных пожарных, дополнительно привлечены 60 человек, задействованы 20 единиц техники.

В местных соцсетях очевидцы выкладывают фото и видео пожара, который сейчас видно практически со всех точек Улан-Удэ.