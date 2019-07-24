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В Югре за сутки площадь лесных пожаров выросла почти вдвое

Сейчас леса горят на площади 519 га

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На утро 24 июля площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе выросла до 519 гектаров, днем ранее леса горели на площади 288 гектаров, сообщил департамент недропользования и природных ресурсов региона.

В зоне контроля чиновников действует три пожара в Белоярском и Сургутском лесничествах. База авиационной и наземной охраны лесов направила силы и средства для ликвидации действующих лесных пожаров.

Основными причинами пожаров в департаменте назвали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, как местными жителями, так и туристами, по этим причинам произошло 32 пожара, и грозы - 86 пожаров.

В Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы "Базы авиационной и наземной охраны лесов" на среду спрогнозировали в округе 1-4 классы пожарной опасности.

ХМАО Югра

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