Мэр ушел в отставку из-за дела о спецтехнике на его участке после наводнения

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов написал заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в администрации муниципалитета.

"Сергей Михайлович (Худоногов - ИФ) подал в отставку, объяснив свой шаг состоянием здоровья. Решение утверждено думой", - сказал собеседник агентства.

По данным вице-спикера думы Веры Татарниковой, исполнять обязанности мэра Нижнеудинского района будет первый заместитель мэра Александр Архангельский.

Татарникова отметила, что выборы мэра должны состояться не позже, чем через 6 месяцев. "Скорее всего, это будет конец декабря", - сообщила Татарникова агентству "Интерфакс-Сибирь".

Ранее управление СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении Худоногова, который, как предполагается, в личных целях использовал муниципальную спецтехнику при ликвидации последствий июньского наводнения.

По версии следствия, 2 июля текущего года мэр, используя служебное положение, организовал работы по ликвидации последствий наводнения на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники МКУ "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района".

Дело было возбуждено по результатам доследственной проверки, основанием для назначения которой стал видеоролик из интернета.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях было размещено видео, на котором коммунальная техника стоит возле коттеджа в Нижнеудинске, в котором якобы проживает Худоногов, и откачивает воду из бассейна. Между тем сам Худоногов утверждает, что не владеет коттеджем и не использовал муниципальную технику в личных целях во время наводнения.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, после появления данной информации в СМИ потребовал отстранить Худоногова от должности мэра и организовать проверку его действий.

Президиум политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" исключил Худоногова из партии.

Худоногов 25 лет занимает пост мэра Нижнеудинского района, на который избирался шесть раз с 1994 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.