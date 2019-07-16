Около полусотни домов в Тулуне остаются подтопленными

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 40 жилых домов, по данным на вторник, остаются подтопленными в городе Тулуне, пострадавшем от наводнения в конце июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Остается подтопленным один населенный пункт - Тулун с 49 жилыми домами, с населением 123 человека, в том числе 25 дети", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время в Тулуне, а также пострадавшем Нижнеудинске идет просушка помещений, в том числе школ, детсадов, дома детского творчества. 16 июля работа по просушке данных объектов продолжится, отмечает МЧС.

Ранее сообщалось, что паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.

По состоянию на 16 июля, во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся без вести пропавшими. В пяти пунктах длительного пребывания размещены 328 человек, потерявших жилье.

В настоящее время в городах и районах идут восстановительные работы.