Поиск

Около полусотни домов в Тулуне остаются подтопленными

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 40 жилых домов, по данным на вторник, остаются подтопленными в городе Тулуне, пострадавшем от наводнения в конце июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Остается подтопленным один населенный пункт - Тулун с 49 жилыми домами, с населением 123 человека, в том числе 25 дети", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время в Тулуне, а также пострадавшем Нижнеудинске идет просушка помещений, в том числе школ, детсадов, дома детского творчества. 16 июля работа по просушке данных объектов продолжится, отмечает МЧС.

Ранее сообщалось, что паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.

По состоянию на 16 июля, во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся без вести пропавшими. В пяти пунктах длительного пребывания размещены 328 человек, потерявших жилье.

В настоящее время в городах и районах идут восстановительные работы.

Иркутская область

Новости по теме

Новости

Глава СКР предложил раскрыть банковскую тайну следствию на стадии проверок

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Самолет "Победы" вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Самолет "Победы" вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Евкуров будет курировать в Минобороны боевую подготовку и безопасность полетов

Что произошло за день: понедельник, 15 июля

"Вор в законе" Шишканов арестован на два месяца

Защита Мазурова заподозрила Сбербанк в подведении "Антипинского НПЗ" к разорению

Избитой ингушской девочке ампутируют руку через неделю

Владельца "Нового потока" заподозрили в хищении 1,8 млрд руб. у Сбербанка

Конфликт в Керченском проливе

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');