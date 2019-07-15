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Суд оправдал активиста, обвинявшегося в избиении охранника строящегося ГОКа

Суд установил, что охранник не пострадал и на его работоспособности инцидент не сказался

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской области мировой судья Сосновского района оправдал активиста движения "СтопГОК" Бориса Золотаревского, которого обвиняли в нанесении травмы охраннику строящегося Томинского горно-обогатительного комбината Русской медной компании. Об этом сообщил адвокат общественника Андрей Лепехин.

По версии обвинения, летом 2018 года Золотаревский пытался вести онлайн-репортаж о строительстве ГОКа, охранники пытались ему помешать. После этого один из охранников пожаловался в полицию, что активист его избил, он получил травму ноги и три недели не мог работать.

Защита активиста доказала, что заявитель указал недостоверную информацию, и все эти три недели он продолжал ездить на работу из Ревды, сказал адвокат. В результате суд Золотаревского оправдал.

Русская медная компания строит ГОК в Сосновском районе Челябинской области, в 10 км от Челябинска. В движении "СтопГОК" считают, что предприятие может стать причиной к загрязнению воздуха, почвы и воды. По словам активистам, на комбинате медь будут выделять из породы с помощью серной кислоты, опасность для экологии представляют кислотные хвостохранилища.

Челябинская область Сосновский район Русская медная компания Томинский ГОК Борис Золотаревский

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