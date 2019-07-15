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Минтруд РФ счел некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян

В министерстве подчеркнули, что у работников старше 40 лет просто появится возможность отпроситься, чтобы пройти медосмотр

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство труда разрабатывает законопроект о диспансеризации, который даст право раз в год отпроситься с работы на день для похода по врачам, но это нельзя считать дополнительным выходным днем для россиян.

"В настоящее время законопроект прорабатывается с федеральными органами исполнительной власти и сторонами социального партнерства. Также обращаем внимание на то, что формулировка "дополнительный выходной", используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Ранее в понедельник "Российская газета" написала о том, что Минтруд продолжает работать над законопроектом о диспансеризации. По формулировке издания, предлагается законодательно закрепить "право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров" гражданам от 40 лет.

О том, что Минтруд обсуждает с ведомствами, профсоюзами и работодателями вопрос о свободном дне диспансеризации для работающих граждан, стало известно еще в мае.

Минтруд РФ

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