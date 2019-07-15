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Правительство предложит ввести новый выходной

Граждане смогут потратить целый день на медосмотр

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство труда предложило ввести новый выходной день, который граждане России должны будут потратить для диспансеризации, сообщила в понедельник "Российская газета".

Предложение Минтруда предусматривает специальный закон, закрепляющий право на выходной день для прохождения медосмотров. На него будут иметь граждане от 40 лет.

В мае было известно, что министерство обсуждает этот вопрос с заинтересованными ведомствами и социальными партнерами.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о массовой диспансеризации взрослого населения в 2019 и 2020 годах. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, в этом году на осмотры придут 62 миллиона человек, что почти в три раза больше прошлогоднего показателя (21 миллион человек).

Минтруд

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