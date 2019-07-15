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Учительницу физики и ее мужа-ветеринара осудили за наркоторговлю в Петербурге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Петербургской учительнице физики и ее мужу-ветеринару дали до 17 лет колонии за торговлю наркотиками, сообщает в понедельник пресс-служба судов Петербурга.

25-летняя Диана Грибовская преподавала в школе; ее муж - Дмитрий Каравайчик - официально безработный, хотя, по данным "Фонтанки", имеет образование ветеринара. Суд посчитал доказанным, что мужчина, "обладая специальными познаниями в области химии", при помощи жены обустроил в Ленинградской области лабораторию по производству амфетамина.

Каравайчик изготавливал наркотики по предварительным заказам, а жена занималась поиском заказчиков и обеспечивала сбыт. Лаборатория находилась в Выборгском районе, сами наркотики продавались в Петербурге.

Следствие считает, что в 2017-2018 годах пара продала не меньше 1,2 кг амфетамина.

Во время следствия супруги согласились признать вину, однако на суде от этих признаний отказались. Каравайчик, оправдываясь перед судом, сказал, что на самом деле он обманывал покупателей и изготавливал не амфетамин, а лекарственные вещества. Грибовская утверждала, что психотропы в лекарства подкинули полицейские.

Грибовскую отправили на 16 лет в колонию общего режима; ее супруг проведет 17 лет в колонии строгого режима.

Петербург

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