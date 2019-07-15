Новгородский экс-замгубернатора получил 10 лет колонии за коррупцию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд приговорил бывшего первого замгубернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева к 10 годам колонии, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель пресс-службы региональной прокуратуры

"По совокупности преступлений Шалмуева приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Суд также ограничил его в праве занимать ряд должностей в течение 2 лет 10 месяцев", - добавил собеседник. Приговор в силу не вступил, добавил он.

По информации пресс-службы регионального управления СК, дело о взятке на 17 млн рублей в отношении Шалмуева ведомство возбудило в 2018 году. Согласно версии следствия, в 2012 году Шалмуев передал эту сумму в качестве оплаты за покровительство члену Совета Федерации от Новгородской области Дмитрию Кривицкому.

Шалмуев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. Сейчас он отбывает наказания по делу о крупном хищении бюджетных средств в сфере дорожного хозяйства, по которому в 2016 году он получил к 8 лет и 10 месяцев колонии.

Бывший сенатор Кривицкий, объявленный в международный розыск, в 2018 году был задержан в Италии. Решается вопрос о его экстрадиции на родину.

Суд над Шалмуевым по делу о взяточничестве начался в апреле текущего года. Прокуратура потребовала для него 12 лет колонии строгого режима.