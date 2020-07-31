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Суд во второй раз отказался выпустить по УДО "общественно опасного" замгубернатора

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Старорусский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) осужденному за коррупцию бывшему первому замгубернатора Новгородской области Арнольду Шалмуеву, сообщили в пресс-службе областного суда. Для бывшего чиновника это уже второй отказ в УДО.

На этот раз суд не нашел "оснований полагать, что Шалмуев в полном объеме утратил общественную опасность и твердо встал на путь исправления".

В 2016 году Новгородский районный суд приговорил Шалмуева к 8 годам 10 месяцам колонии за хищение из бюджета около 15 млн рублей. В 2019 году тот же суд увеличил ему срок наказания до 10 лет колонии за дачу 17 млн рублей взятки и оштрафовал на 900 000 рублей.

К 2019 году Шалмуев отбыл значительную часть наказания в колонии строгого режима под Старой Руссой, выплатил штраф и получил право на условно-досрочное освобождение. Несмотря на это в октябре 2019 года Старорусский суд отказал ему в УДО.

8 июля 2020 года Новгородский областной суд заменил подельнику Шалмуева экс-руководителю "Новгородавтодора" Николаю Закалдаеву неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на исправительные работы и 9 июля он вышел на свободу. В 2017 году Новгородский райсуд приговорил Закалдаева за коррупционные преступления к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Новгородская область Николай Закалдаев Арнольд Шалмуев Старорусский суд Новгородский суд

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