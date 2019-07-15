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Тройное убийство совершено в Липецкой области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек в городе Ельце Липецкой области, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в квартире полицейские обнаружили тела 29-летней женщины, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя погибшей.

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры. Предположительно, он нанес ей и ее сыну удары ножом, оказавшиеся смертельными, и ранил четырех летнюю девочку, после чего покончил с собой.

В СКР отметили, что девочка осталась в живых и была госпитализирована. Её жизнь находится вне опасности.

Тревогу забили родители погибшей, которые сначала вызвали спасателей, а те, обнаружив кровь на окне, вызвали полицию.

Липецкая область

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