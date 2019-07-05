Житель Башкирии зарезал родителей и брата, после чего сдался полиции
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Житель Башкирии задержан по подозрению в тройном убийстве, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР.
5 июля проживающий в частном доме в Кугарчинском районе республики 25-летний мужчина несколько раз ударил ножом старшего брата, затем нанес множественные удары матери. Его отец попытался убежать, однако сын настиг его на территории участка соседей и также неоднократно ударил ножом.
Потерпевшие скончались на месте от ран.
Подозреваемый сам сдался полицейским. Сейчас он задержан.
Следователи возбудили против мужчины уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Планируется провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу.