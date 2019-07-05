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Житель Башкирии зарезал родителей и брата, после чего сдался полиции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Житель Башкирии задержан по подозрению в тройном убийстве, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР.

5 июля проживающий в частном доме в Кугарчинском районе республики 25-летний мужчина несколько раз ударил ножом старшего брата, затем нанес множественные удары матери. Его отец попытался убежать, однако сын настиг его на территории участка соседей и также неоднократно ударил ножом.

Потерпевшие скончались на месте от ран.

Подозреваемый сам сдался полицейским. Сейчас он задержан.

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Планируется провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Башкирия

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