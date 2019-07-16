В Перми выпал град размером с яйцо

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крупный град (около 4 см в диаметре) выпал во время грозы в Октябрьском и Ординском районах Пермского края минувшим вечером, сообщается на сайте ГИС-центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во вторник.

Такой град последний раз выпадал в Прикамье в августе 2014 года.

Кроме того, в понедельник вечером в Оханске за полдня выпала месячная норма осадков при том, что с начала июля там уже выпало свыше 250% от месячной нормы. Это в три раза больше, чем за все лето 2018 года.

Гроза и град также затронули юго-западную части Перми. По электроактивности это гроза стала самой интенсивной за четыре года.

16-17 июля из-за сильных продолжительных дождей ожидается резкий подъем уровней воды в реках по всей западной части Пермского края, возможны локальные подтопления.