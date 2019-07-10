Три человека пострадали из-за урагана в Перми

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.

Две женщины получили черепно-мозговые травмы, у одной из них также перелом стопы. Третья пострадавшая сидела в машине, когда на нее упало поваленное ураганом дерево, у нее сильный стресс, рассказал собеседник агентства.

Ураган, который продолжался не больше пяти минут, обрушился на Пермь около 14:00 по местному времени. Порывами ветра с корнем вырывало старые деревья, сносило рекламные конструкции и дорожные знаки. Повреждено несколько автомобилей, а также крыши домов, в том числе кровля одного из административных зданий.