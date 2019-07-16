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Приговор экс-сотруднику ФСБ Докучаеву за госизмену вступил в силу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России оставил без изменений приговор экс-сотруднику ФСБ России Дмитрию Докучаеву - фигуранту уголовного дела о госизмене в отношении одного из бывших руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергея Михайлова.

10 апреля 2019 Московский окружной военный суд признал Докучаева виновным в госизмене и приговорил к шести годам колонии строгого режима с лишением звания майора.

Сергея Михайлова и сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова ранее приговорили к 22 и 14 лет годам колонии строгого режима соответственно.

Докучаев и еще один гражданин России Георгий Фомченков упоминались как фигуранты расследования в отношении Михайлова. Последний был также признан Мосгорсудом виновным в госизмене и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку оно имеет гриф "совершенно секретно". Источник "Интерфакса" рассказывал агентству, что фигуранты могли передавать конфиденциальную информацию спецслужбам США.

Верховный суд

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