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В Ярославле лже-инкассатор забрал из автосалона 5 млн рублей за минуты до приезда настоящих

Преступление было тщательно подготовлено, выяснили в полиции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Ярославской области МВД раскрыло уголовное дело группы, которая похитила в автосалоне больше 5 миллиона рублей, инсценировав приезд инкасаторов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным полиции, в салон в Ярославле за выручкой пришел мужчина в форме инкассатора. Полученные деньги он увез на велосипеде. Несколько минут спустя в офис приехали настоящие инкассаторы.

Полиция задержала подозреваемого и его предполагаемых сообщников. Следствие установило, что они тщательно спланировали похищение: изучали обстановку в автосалоне под видом покупателей и заготовили форму и штамп для инкассации, сотовые телефоны, сим-карты и велосипед.

На роль инкассатора они пригласили москвича, чтобы впоследствии он не мог случайно повстречаться сотрудникам салона. Он направился в салон в форменной одежде после того, как ему сообщили, что настоящие инкассаторы выехали на маршрут, говорится в пресс-релизе МВД.

Подозреваемые возместили салону ущерб в полном объеме в ходе предварительного расследования. Им вменили мошенничество. Их дело будет рассматривать Фрунзенский суд Ярославля.

Ярославль МВД

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