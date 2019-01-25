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Четверо лжегазовиков осуждены за обман пенсионеров в Перми

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Перми вынес обвинительный приговор четверым участникам преступной группы, которые похищали деньги у пенсионеров Прикамья под видом сотрудников газовой службы, сообщается на сайте ГУ МВД по региону в пятницу.

По данным полиции, с начала 2017 года лжегазовики ходили по квартирам пожилых людей под предлогом замены или ремонта кухонных плит и оборудования. Для того, чтоб пенсионеры открыли дверь в квартиры, мужчины предъявляли поддельные удостоверения сотрудников социальных и газовых служб.

После они просили жильцов предъявить документы на газовую плиту, поясняя, что она неисправна. Пенсионеры показывали необходимые бумаги, которые чаще всего находились рядом со сбережениями.

В результате мошенники похищали из домов пенсионеров деньги и ценные вещи, суммы ущерба варьируются от 5 до 250 тысяч рублей. На счету у группы более 30 эпизодов преступной деятельности, отмечается в сообщении.

На скамье подсудимых оказались три жителя Прикамья и их подельник из Саратовской области, за совершенные кражи (ст. 158 УК РФ) им назначено от 2,5 до 8 лет колонии, а также штрафы от 150 до 300 тысяч рублей.

Пятый соучастник из Свердловской области был осужден в 2018 году на четыре года лишения свободы и оштрафован на 300 тысяч рублей, подчеркивает полиция.

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Теги: Пермь

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