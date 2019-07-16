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В Петербурге вынесли приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге суд на основании вердикта присяжных вынес приговор фигурантам дела об убийстве 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.

Галина Гусейнова признана виновной в убийстве и разбое и получила 15 лет колонии общего режима. Размик Акобян признан виновным только в разбое и осужден на 7 лет в колонии строгого режима.

Уголовное преследование в отношении третьего фигуранта дела - Сеника Нарояна - прекращено в связи с его смертью. Гражданин Армении Нароян покончил с собой 3 июля в конвойном помещении, спустя несколько часов после того, как всем троим жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт.

Нароян, Акобян и Гусейнова были арестованы в декабре 2017 года. По версии следствия, Гусейнова несколько месяцев ухаживала за пенсионеркой, инвалидом второй группы Мациной и решила убить ее из корыстных побуждений. Для исполнения замысла она привлекла знакомых Нарояна и Акобяна.

Злоумышленники совершили убийство 20 ноября 2018 года в квартире дома на Варшавской улице. Гусейнова открыла дверь в квартиру Нарояну, который задушил пожилую женщину. Их подельник Акобян тем временем следил за окружающей обстановкой. Они украли банковскую карту убитой и старинную фотографию известного певца с автографом. Деньги с карты снять не удалось - они не знали пин-код.

Убитая 93-летняя Мацина пережила блокаду Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Она была старейшей сотрудницей Мариинского театра, работала в отделе музыкальных нотных фондов его библиотеки.

Петербург

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