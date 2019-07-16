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Кучерена выступил против конфискации имущества коррупционеров

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вводить дополнительное наказание для коррупционеров в виде конфискации имущества нет необходимости, имеющегося инструментария в уголовном законодательстве РФ достаточно, считает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

Так он прокомментировал предложение главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о включении в Уголовный кодекс в качестве дополнительного наказания для коррупционеров статьи о конфискации имущества.

"Мы должны исходить из того, что в современной России в действующем Уголовном кодексе и УПК предоставлены все инструменты и возможности для эффективного профилактирования населения нашей страны, а также эффективного расследования уголовных деяний", - сказал Кучерена "Интерфаксу".

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По его мнению, "на сегодняшний день нет необходимости вводить дополнительные меры наказания - их вполне достаточно в Уголовном кодексе".

"Все, что перманентно появляется из уст председателя СК России, безусловно, связано с пониманием его как руководителя уголовно-правовой политики нашей страны. Но в то же время, если проанализировать и уголовное законодательство, и правоприменение в части привлечения к ответственности коррупционеров, то, можно сказать, что СКР достаточно много расследует уголовных дел и доводит эти дела до суда", - подчеркнул адвокат.

Он выразил мнение, что, "наверное, необходимо говорить не только о расширении наказания, но, в том числе и о повышении качества работы следователей в части изобличения коррупционеров, необратимости наказания, возвращения похищенных средств".

На необходимость ввести законодательную норму о конфискации имущества коррупционеров Бастрыкин указал в интервью "Известиям". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позже, что в Кремле позиция по этому предложению пока не выработана.

Анатолий Кучерена

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