Глава СКР предложил раскрыть банковскую тайну следствию на стадии проверок

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следователи должно иметь доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как он рассказал в интервью газете "Известия", это поможет повысить эффективность борьбы с коррупцией.

Изменения, по его словам, требуется внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", потому что "широкое распространение получили факты, когда еще в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества".

"А с учетом того что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений помимо нашего ведомства является важнейшим направлением деятельности различных государственных структур — Счетной палаты, Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, решать их следует совместными согласованными усилиями", - заявил Бастрыкин.