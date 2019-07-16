Бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляеву отпустили под подписку о невыезде

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева в Мещанском суде Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следствие отменило домашний арест бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник ее адвокат Юрий Ефименко.

Он отметил что Масляева уже вышла на прежнее место работы в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского. В настоящее время следствие по делу Масляевой возобновлено.

Защита продолжает добиваться отмены решения суда о возвращении материалов в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. "Мы считаем, что у суда не было оснований для возвращения материалов дела прокурору. В настоящее время мы обжаловали это решение в кассационную инстанцию", - сказал Ефименко.

Как сообщалось, Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. Суд сослался, в частности, на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении. Кроме того, суд первой инстанции указал, на то, что Масляева не сообщила о том, как распределялись якобы похищенные руководством "Седьмой студии" денежные средства.

Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

Дело "Седьмой студии"

Масляевой, как и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). Деньги были выделены в 2011-2014 годах автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной худруком "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым. Средства предназначались на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

В настоящее время материалы дела по инициативе суда направлены на "комиссионную комплексную финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу для установления обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АНО "Седьмая студия", поскольку суд не устроила экспертиза, проведенная на предварительном следствии.

Дело Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину, заключила сделку с правосудием и дала показания на бывших коллег. Бывший главный бухгалтер вместе с Итиным стала одной из первых задержанных в рамках расследования в мае 2017 года. В течение пяти месяцев она находилась под стражей, после чего мера пресечения ей была изменена на домашний арест.