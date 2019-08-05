Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Бухгалтер Нина Масляева единственная признала вину и дала показания против Кирилла Серебренникова

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Театр "У Никитских ворот" обратился в департамент культуры Москвы с просьбой решить проблему с возвращением в театр бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нины Масляевой, которой вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей.

Дело Масляевой в начале 2018 года выделили в отдельное производство, так как она единственная признала вину, пошла на сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

"Наша позиция была мгновенно изложена в письме департаменту культуры. Там знают о нашей позиции, и нам остается только ждать. Закон нарушать мы не можем, поэтому мы находимся в некой ловушке", - сказал художественный руководитель театра Марк Розовский на пресс-конференции в понедельник.

Он уточнил, что он и директор театра получили от Масляевой письмо с просьбой вернуть ее на работу.

"Закон обязывает нас взять ее на работу главным бухгалтером, откуда она была взята под стражу 2,5 года назад. Я понимаю, что у нас есть Трудовой кодекс, которому мы должны следовать, но в театре есть и законы этики, которым мы тоже должны следовать. Как следовать законодательству, которое не следует этике театра? В интересах ли театра работа человека, который признался в этих хищениях, преступления? Можем ли мы доверять этому человеку? Думаю, ответ однозначен", - добавил Розовский.

Он также отметил, что во время проведения следственных действий Масляева признала свою вину. Розовский заявил, что возвращение Масляевой "не в интересах нашего театра, это повредить нашему театру".

Решение суда и отмена домашнего ареста

16 июля адвокат Масляевой Юрий Ефименко сообщил "Интерфаксу", что следствие отменило ее домашний арест. Он уточнил, что Масляева уже вышла на прежнее место работы в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского.

Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению, сославшись, в частности, на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в преступлении. Кроме того, суд отметил, что что Масляева не сообщила о том, как распределялись якобы похищенные руководством "Седьмой студии" деньги. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

Дело "Седьмой студии"

Масляевой, как и другим фигурантам дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн рублей, выделенных из бюджета в 2011-2014 годах АНО, основанной худруком "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым, на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Дело с октября 2018 года рассматривает Мещанский суд. На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые отрицают свою вину. Защита утверждает, что все выделенные АНО деньги тратились на нужды "Платформы", а ущерб установлен ошибочно, исходя из суммы обналиченного госфинансирования. Суд не устроила экспертиза, проведенная на предварительном следствии, и он направил материалы дела на "комиссионную комплексную финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу".