20% пострадавших от паводка в Иркутской области заявили о желании переехать

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пятая часть жителей Иркутской области, попавших в зону затопления, выразили желание переехать в другие населенные пункты, сообщает пресс-служба правительства региона в среду по итогам встречи с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко.

В сообщении говорится, что специалисты опрашивают пострадавших от паводка, чтобы получить данные о нуждающихся в жилье и предполагаемых переселенцах. Министр строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина отметила, что собственники имеют право выбрать жилье в любом муниципальном образовании Иркутской области.

По ее словам, в настоящее время продолжается обследование разрушенного жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, около 3,5 тысяч домов после наводнения не подлежат восстановлению: они либо разрушены, либо унесены рекой.

Паводок в Иркутской области, начавшийся в конце июня, затронул десять муниципальных образований. Были подтоплены 109 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживали 38 тысяч человек. Больше всего пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы региона.

По состоянию на 17 июля, в результате наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся без вести пропавшими.