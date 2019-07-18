Поиск

Для пострадавших от наводнения под Иркутском построят три общежития

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области рассчитывает построить три быстровозводимых общежития для граждан, пострадавших при наводнение, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на замминистра экономического развития Приангарья Владимира Гордеева.

"Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске - на 200, в Чуне - на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как отмечается, идет работа над проектом комплексной жилой застройки с рабочим названием "Березовый", под который уже выделен участок в 400 га. Там жители Тулуна получат квартиры "под ключ" со стоимостью квадратного метра в 45 тыс. рублей.

В настоящее время в подтопленных территориях составляются списки пострадавших предприятий.

"На основании работы комиссии будет составлен реестр пострадавших предприятий с точным описанием нанесенного ущерба. Это позволит в будущем оказать конкретную помощь бизнесменам в необходимой мере, с одной стороны, и не воспользоваться госсубсидиями неблагонадежным заявителям, с другой", - цитирует пресс-служба Гордеева.

Как отмечается, затопленные территории посетила группа сотрудников Минпромторга РФ во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Георгием Каламановым. В ходе визита федеральным чиновникам представили перспективные производства, в том числе и в зоне подтопления, которые при государственной поддержке смогут быстро развиться.

В настоящее время региональный минэконом совместно с Агентством инвестиционного развития Иркутской области работают над формированием единого свода проектов по развитию затопленных территорий.

"Параллельно идет проверка объектов зоны затопления, которые были заявлены для включения в ТОСЭР "Тулун". Документы о создании ТОСЭР "Тулун" проходят согласование в Министерстве экономического развития РФ", - отмечается в сообщении.

По данным властей, всего в подтопленных районах пострадала 491 предпринимательская организация. На данный момент объем оцененного ущерба объектам малого и среднего предпринимательства в количестве 229 предприятий составляет 1,315 млн рублей.

"В адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева готовится письмо о рассмотрении возможности совместно с некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" о разрешении использования поручительства Иркутского областного гарантийного фонда для предоставления займов предприятиям моногорода в размере до 250 млн рублей в целях упрощения порядка их предоставления", - говорится в сообщении.

Ранее, как уточняется, Минэкономразвития Иркутской области обратилось в управление ФНС с просьбой отсрочить налоговые платежи для предприятия в зоне наводнения.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.

По состоянию на 17 июля, во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Иркутская область

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Новгородский суд арестовал начальника регионального УГИБДД

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Что произошло за день: среда, 17 июля

Штаб Беглова не тратил деньги на ботов и подобную "ерунду"

В Петербурге завели дело на росгвардейцев по обвинению в подбрасывании наркотиков

Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей

Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей

С января по май население России сократилось на 64,9 тысячи человек

Электронные паспорта РФ начнут выдавать в июле 2020 года

Электронные паспорта РФ начнут выдавать в июле 2020 года
Конфликт в Керченском проливе

Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');