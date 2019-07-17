Поставки С-500 в Вооруженные силы РФ возможны с 2020 года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Новая система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики. Комплекс может поставляться в различных комплектациях, в зависимости от решаемых задач", - сказал он.

По его словам, испытательные пуски С-500 были успешными.

С-500 разрабатывается "АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.