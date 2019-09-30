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Сухопутные войска РФ задумали оснастить электромобилями

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сухопутные войска РФ прорабатывают возможность использования электромобилей для бесшумного передвижения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью, опубликованном в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник.

"Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определенный задел в этом направлении", - сообщил Салюков.

По словам главкома Сухопутных войск, это позволит "на порядок увеличить энергетику машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, обеспечить применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты".

Салюков добавил, что за счет движения на электрической тяге российские военные смогут "скрытно бесшумно выдвигаться на огневые позиции".

Сухопутные войска РФ Олег Салюков

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